وزير الداخلية: حركة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامون قريبا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين. ستتبعها حركة أخرى في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامون.

وأشرف وزير الداخلية اليوم السبت على مراسم تنصيب علي مولاي، واليا لولاية تيبازة. بحضور المنتخبين وإطارات الولاية والفاعلين المحليين.

وأضاف وزير الداخلية، على هامش التنصيب أن رئيس الجمهورية أقر هذه الحركة مباشرة بعد إعادة إنتخابه وفق دراسة معمقة للوضع التنموي بكل ولاية وتمحيص في سيرة كل إطار. كما يولي رئيس الجمهورية أهمية كبيرة للتنمية ويضع المواطن على رأس الولويات. كما أن هذه الحركة جاءت لمضاعفة الجهود لخدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم.

وأوضح الوزير، أن ولاية تيبازة تمكنت من قطع أشواط هامة بعد التأخر الذي كانت تشهده بالرغم من مؤهلاتها. حيث وخلال سنة 2024، تم رفع التجميد عن 17 مشروع بالولاية ذو أولوية بالنسبة للمواطن. داعيا الوالي الجديد إيلاء عناية قصوى لساكنة الأرياف والقرى ومواصلة تحسين ظروفهم المعيشية. وترقية المرافق الجوارية لصالحهم، تتمة للجهود المبذولة خلال برنامج مناطق الظل.