وزير الداخلية خلال تنصيب والي وهران.. يجب التكفل الناجع بانشغالات المواطنين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، على ضرورة تشريف ثقة رئيس الجمهورية من خلال العمل الجاد و الحضور الميداني و التكفل الناجع بانشغالات المواطنين. وهذا خلال إشرافه على تنصيب ابراهيم أوشان واليا لوهران.

وألقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، كلمة عبّر فيها عن توجيهات وتطلعات السلطات العليا. مبرزاً أهم المحاور التي ستشكل معالم المرحلة المقبلة في تسيير شؤون الولاية.

كما نوه سعيود، بالمكانة المرموقة لولاية وهران، التي تملك من المقومات الاقتصادية والبشرية والثقافية. ما يؤهلها لتكون قطبًا استراتيجيًا فاعلًا على الصعيدين الوطني والمتوسطي، تجسيدًا للرؤية السديدة لرئيس الجمهورية. الرامية إلى الارتقاء بها إلى مصاف الحواضر المتوسطية الكبرى.

في حين، دعا وزير الداخلية، إلى استعراض المشاريع التنموية الكبرى التي أحدثت نقلة نوعية في ولاية وهران. والتي من أبرزها محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض، وتوسعة الموانئ وتعزيز ربطها بالطريق السيار. إلى جانب المشاريع الصناعية والزراعية الرائدة، وتأهيل الواجهة البحرية، كما دعا إلى إنجاز منشآت صحية جديدة عبر مختلف البلديات. وكذا مضاعفة الجهود لاستكمال الورشات المفتوحة، وابتكار مقاربات حديثة في التسيير المحلي ترتكز على العمل الميداني. والإصغاء لانشغالات المواطنين، خصوصًا في مجالات السكن. وتأهيل البنايات القديمة، والتهيئة الحضرية، والنقل، و عصرنة الخدمات العمومية.

كما طالب بضبط إستراتيجية لتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، خاصة في سياحة الأعمال والرياضة، مع تطوير البنى الفندقية ورفع جودة الخدمات. ومواصلة دعم الاستثمار الوطني لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات الفلاحة. الصيد البحري، الصناعة التحويلية، والمناجم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور