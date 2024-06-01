وزير الداخلية: رئيس الجمهورية أعطى أولوية خاصة لولايات الهضاب العليا والجنوب

أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعطى أولوية خاصة لولايات الهضاب العليا والجنوب.

وأورد الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على الملتقى الوطني للإستثمار والزراعات الإستثمارية وتثمين السلالات المحلية، بولاية النعامة، أن إحتضان أحد ولايات الهضاب العليا لهذا الملتقى بحضور وزراء وإطارات الدولة، يؤكد القطيعة الجذرية مع نماذج سابقة كانت فيها هذه اللقاءات حكرا على بعض الولايات فقط.

وأضاف مراد، أن مثل هذه المبادرات تحتاج أن ننوه بها، والتي تهدف إلى مواكبة الديناميكية الإقتصادية الوطنية، وتدعيم الأمن الغذائي. وكذا الإنخراط التام للجماعات المحلية في النهج الإقتصادي المعتمد. وتعميم التنمية وفق مبدأ الإنصاف، وهو من إلتزامات رئيس الجمهورية، والذي جعل كل مناطق الوطن فاعلا في الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأعطى الأولية خاصة الهضاب العليا والجنوب لما لها من مقدرات تمكنها من تحقيق القفزة الإقتصادية منشودة.