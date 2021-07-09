قناة النهار وزير الداخلية: رئيس الجمهورية شخصيا يتابع ما يجري في منطقة الحرائق بخنشلة بقلم النهار أونلاين نشر في 09 جويلية 2021 - 23:57 شارك غرِّد 63 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=958299 اقرأ أيضا "نبيل الكوكي" يحذر من حدوث أمور لا يحمد عقباها في حال تواصل إجراء المباريات تحت حرارة كبيرة قناة النهار 02 جويلية منظم مسابقة هلال التلفزيون يرد على قضية كنزة مرسلي..الكبار عطاونا درس قناة النهار 27 جوان جوزي مورينيو يتهجم على برونو فرنانديس لاعب منتخب البرتغال قناة النهار 23 جوان الإتحادية الجزائرية لكرة اليد ترسم صعود 9 فرق للقسم الوطني الممتاز قناة النهار 03 جويلية