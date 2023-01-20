وزير الداخلية: رئيس الجمهورية قدّم كل الدعم للولاة لتفعيل دورهم في الميدان

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن لقاء “الحكومة-ولاة”. كان ثريا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي قدّم كل الدعم لولاة الجمهورية من أجل تفعيل دورهم في الميدان.

وأضاف وزير الداخلية في كلمة له على هامش إختتام لقاء “الحكومة- ولاة“. أن اللقاء كان فرصة أخرى ليدرك ولاة الجمهورية حجم الدعم والتأييد الذين يحظون به من قبل رئيس الجمهورية. بغرض تفعيل دورهم في الميدان. مشيرا إلى أن الوالي مطالب بالبحث عن سبل خلق الثورة في ولايته و تثمين كل قدراتها. مؤكدا أن اللقاء في حد ذاته جاء كتقييم مرحلي للوصول بالتنمية المحلية عبر مختلف ولايات الوطن إلى مستويات أفضل مما هي عليه الآن. خاصة وأن جلها تمتلك المؤهلات والإمكانات الازمة لذلك.

وأشار وزير الداخلية إلى توصيات اللقاء الأخير للحكومة -ولاة. والذي كان في سبتمبر المنصرم. حيث أكد أنه بناء على تلك التوصيات تم اليوم تقييم الآداء المنجز دون إنتظار أن تمر سنة كاملة للوقوف على ما تم إنجازه. تفاديا لأي أخطاء محتملة في السياسات التي تم إعتمادها للتكفل بالانشغالات المطروحة.

و دعا الوزير رؤساء المجالس الشعبية الولائية أيضا الى لعب دورهم كما يجب لتثمين قدرات الولاية. و النهوض بالتنمية المحلية مع تحرير المبادرة في مختلف القطاعات. بغية تلبية تطلعات المواطنين في مختلف المجالات و القطاعات.

كما قال وزير الداخلية في ذات السياق، إن استغلال القدرات التي تتمتع بها مختلف ولايات الوطن ستمكن الجزائر لا محالة من تقليل التبعية إلى الخارج. إضافة إلى دعم الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وفيما يخص ملف مناطق الظل، أكد وزيرالداخلية، أن الفترة الأخيرة عرفت تحسنا ملحوظا بالنسبة للمستوى المعيشي لساكنة تلك المناطق. و قد شمل هذا التحسن قرابة 6 ملايين مواطن كأقل تقدير.