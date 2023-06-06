وزير الداخلية: رئيس الجمهورية يتضامن مع شعبه دائما مهما كانت الصعوبات

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد رفقة و وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو. تعازي رئيس الجمهورية، لعائلة الفقيد “عمام” ببلدية إيلولة أومالو، ولاية تيزي وزو.

للإشارة فقد توفي الفقيد بولاية الأغواط بعد أن جرفت السيول سيارته ببلدية قلتة سيدي ساعد. مؤخرا بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

وأكد مراد أن رئيس الجمهورية دائما متضامن مع شعبه ويحرص على أن يكون المواطن في أحسن الظروف ومهما كانت الصعوبات التي يواجهها.

كما عبر الوزير بهذه المناسبة الأليمة، عن عميق التضامن مع عائلة المرحوم مجددا مؤكدا على حرص رئيس الجمهورية على مرافقة عائلات الضحايا. والتكفل بمخلفات التقلبات الجوية إلى غاية استتباب الوضع الطبيعي.

وأوضح الوزير أن الأمور سترجع إلى طبيعتها في أقرب وقت، الدولة الجزائرية دائما واقفة مع شعبها.

يشار أن الوزير قدم إعانة مالية لعائلة الضحية، وقال “هذا قدر الله وعلينا بالصبر والايمان والدعاء للفقيد أن يتغمده الله برحمته الواسعة”.