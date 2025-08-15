وزير الداخلية: رئيس الجمهورية يقرر منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا واد الحراش

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.

وأكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حاثة واد الحراش.

وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي.

وأكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.