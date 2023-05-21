وزير الداخلية.. زلزال بومرداس أحد أكبر الكوارث و3000 مليار قيمة خسائر مخاطر الجزائر

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، أن زلزال بومرداس أحد أكثر الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر.

كما أشار وزير الداخلية، خلال إشرافه على افتتاح الأبواب المفتوحة بمناسبة الذكرى الـ20 لزلزال بومرداس، إلى أن الكارثة بلغت خسائرها 5 ملايير.

في حين، أضاف الوزير، أن الجزائر على غرار بلدان العالم العديد من المخاطر مثل الفيضانات وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث. التي كبدت الخزينة العمومية على خسائر مادية ضخمة تجاوزت أكثر من 3000 مليار سنتيم.