وزير الداخلية: سجلنا 0 مهاجر غير شرعي نحو إيطاليا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، عن تسجيل “00” مهاجر غير شرعي نحو إيطاليا.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء الثنائي الذي جمعه مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن هذا الإنجاز يعتبر شيئا عظيما، نظرا لتوافق الرؤى والعمل الدؤوب الذي تقوم به مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي.

وأكد مراد، أن الحدود كلها مغلقة، وأن هناك عملا دؤوبا لمنع المجرمين من الوصول إلى إيطاليا بعمل مشترك.

وقال الوزير، أن إيطاليا كانت دوما إلى جانب الجزائر في حرب التحرير، وفي التسعينات عندما غادرت كل الوفود الجزائر، إلا إيطاليا.

وشدد الوزير، على أهمية تعزيز هذه العلاقة الطيبة التي تجمع بين البلدين، أكثر فأكثر.