وزير الداخلية: “سد بني هارون لا خطر عليه وإجراء خبرة تقنية ثانية غدا”

أكد وزير الداخلية كمال بلجود، أن التقنيون يؤكدون أن سد بني هارون في حالة جيدة و لا خطر عليه، وهذا خلال زيارة ميدانية له رفقة وزيرة التضامن إلى ميلة للوقوف على مخلفات الزلزال.

وقال وزير الداخلية، خلال وقوفه على سد بوهارون، أن فريقا ثانيا من التقنيين المختصين سيقومون بخبرة ثانية للتأكد من سلامة السد يوم غد السبت.

كما كشف بلجود أن 30 مهندسا مختصا سيصلون غدا السبت إلى ولاية ميلة لتشخيص الأضرار، موضحا أن تكثيف حضور الفرق التقنية لا يعني أن الوضع خطير بل لإتمام الخبرة بأقصى سرعة ممكنة.

وفي المقابل شدد وزير الداخليةعلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لإبعاد أي خطر عن المواطن، وأن جلسة عمل ستجمعه بلجان الأحياء المتضررة للسماع لهم و إيجاد الحلول معهم.

وجدد ذات المتحدث على أن رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة أن يكون الجميع في خدمة المواطنين.