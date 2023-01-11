وزير الداخلية: ضبط كل الترتيبات الخاصة بانطلاق “شان-2022”

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إنّ كل الترتيبات الخاصة بانطلاق البطولة الإفريقية للاعبين المحليين (شان-2022) تم ضبطها. مع الجاهزية التامة لمختلف المصالح المعنية بتأمين هذا الموعد الرياضي.

وخلال إجتماع تنسيقي مع ولاة ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة وعنابة المعنية باحتضان المنافسة. تطرق وزير الداخلية إلى التحضيرات الخاصة بتنظيم وسير البطولة الإفريقية للاعبين المحليين. المقرر إنطلاقها يوم الجمعة المقبل. كما شدّد على ضرورة الوقوف على أبسط الجزئيات الممكنة من أجل تقديم أفضل صورة عن الجزائر. وعن قدراتها الحقيقية في احتضان فعاليات رياضية إقليمية ودولية أخرى مستقبلاً.

وأضاف وزير الداخلية، أنّ اجتماع اليوم يأتي أيضا من باب الإطمئنان بأننا على أتمّ الجاهزية لإنجاح موعد الجزائر. والتأكيد بأن تنسيق الجهود متكامل بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم هذه البطولة.

من جهتهم، استعرض ولاة الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة آخر التحضيرات الخاصة بانطلاق هذا الحدث الرياضي. والتي شملت تأمين وصول الوفود واستقبالهم وإقامتهم والمسارات السياحية المخصصة لهم. مع ضبط مختلف النشاطات والتظاهرات الثقافية التي ستنظّم بالمناسبة.

وكان وزير الداخلية قد أكّد على قدرة الجزائر في احتضان أكبر المنافسات. كما أن العمل جار على إنجاح التظاهرة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهوية.

كما أضاف “لاحظنا بالعين المجرّدة جاهزية المنشأة، و الحمد لله نحن مع أعوان محترفين و عالميين. لذا أشكر المدير العام للحماية المدنية و الأعوان على العمل الكبير لإنجاح التظاهرة لأن الأمر يتعلق بسمعة الجزائر”.

كما ختم مراد “منذ أيام زرنا الشرطة، كذلك وأؤكد جاهزيتهم، نحن مطمئنون كل الاطمئنان بانجاح التظاهرة”.

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