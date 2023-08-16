وزير الداخلية: ضرورة التجند لخدمة المواطن وتحسين ظروف معيشته

شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد على ضرورة تجند السلطات المحلية لخدمة المواطن. والعمل على تحسين ظروف معيشته.

وأفاد الوزير أثناء لقائه بأعيان وفعاليات المجتمع المدني بمقر ولاية خنشلة، خلال زيارة العمل والتفقد يقوم بها للولاية. أنه يسدي تعليمات إلى ولاة الجمهورية يدعوهم من خلالها إلى تنسيق الجهود. مع أعضاء الأجهزة التنفيذية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وذكر الوزير أن المواطن يعد محور اهتمامات رئيس الجمهورية. الذي يؤكد في كل مناسبة على ضرورة العمل على تحسين ظروف معيشته. وهو ما يتبين من خلال البرنامج التكميلي الذي استفادت منه ولاية خنشلة و الجاري انجازه حاليا.

وأضاف مراد أن الجزائر التي عرفت كيف تخرج سالمة من أزمة “كوفيد 19″ التي أضرت بدول متطورة ”تسير الآن بخطى ثابتة من أجل تحقيق المزيد من الانجازات على صعيدي الدبلوماسية والاقتصاد بصفة خاصة” .

وبعد أن استمع مراد إلى انشغالات أعيان وفعاليات المجتمع المدني بولاية خنشلة والتي تلخصت في مجملها على تحسين ظروف المعيشة بالولاية. وعد بتبليغها للسلطات العليا للبلاد والعمل على تجسيدها.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد حل مساء أمس الثلاثاء في زيارة عمل وتفقد لولاية خنشلة تدوم يومين. استهلها بالاستماع إلى عرض مفصل عن مدى تقدم الإشغال بالمشاريع المبرمجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية .

وسيواصل الوزير زيارته اليوم الأربعاء لولاية خنشلة أين سيقوم بمعاينة مدى تقدم الأشغال بمشاريع تنموية مسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية على مستوى تسعة بلديات .