وزير الداخلية: طائرات إطفاء الحرائق قدمت نجاعة كبيرة في إخماد الحرائق

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن طائرات إطفاء الحرائق قدمت نجـاعة كبيرة في عملية إخماد الحرائق

وقال وزير الداخلية خلال زيارة عمل وتفقد اليوم الأربعاء إلى ولاية الجزائر العاصمة، أن الجزائر حاليا تسجل درجات حرارة قياسية والعمليات الإستباقية لمكافحة الحرائق أثبتت نجاعتها.

وبالمقاطعة الإدارية لبوزريعة و على مستوى حديقة الوئام المدني ببن عكنون إطلع وزير الداخلية إبراهيم مراد على جهاز الوقاية و مكافحة حرائق الغابات. حيث أكد بأنه رغم درجات الحرارة القياسية المسجلة، تم التحكم بفعالية للحرائق التي نشبت عبر مناطق مختلفة من الوطن. و التي مست الغابات، و المحاصيل الزراعية و واحات النخيل، دون تسجيل أي خساير بشرية. و ذلك بفضل التدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية و التدخلات النوعية للمصالح الحماية المدنية. مدعومة بالوسائل المجندة سيما الجوية منها.

كما أكد الوزير على ضرورة الابقاء على نفس درجة اليقظة و التأهب عبر جميع ولايات الوطن. داعيا المواطنين للمساهمة في الجهود الوقائية باعتبار أن غالبية الحرائق المسجلة راجعة للعامل البشري.