وزير الداخلية: ظاهرة التسول أخذت بعدا كبيرا وتعليمات صارمة للولاة

قال وزير الداخلية، كمال بلجود، إن ظاهرة التسول أخذت بعدا كبيرا، كاشفا عن تسجيل 77 قضية على المستوى الوطني بخصوص هذه الظاهرة، حيث تم حبس 17 متهما ووضع 54 شخصا تحت الرقابة القضائية.

وأضاف الوزير، انه قد تم توجيه تعليمات لولاة الجمهورية بخصوص المتسولين من جنسيات أجنبية ومحاربة شبكات تهريب الأشخاص.

وحول الجمعيات غير الجادة، أوضح وزير الداخلية، إن القانون المتعلق بالجمعيات، ينص على أن الجمعيات كلها تخضع للسلطة المختصة لدراسة التقارير والتغييرات التي تطرأ على هيئتها التنفيذية والموافقة المسبقة على تمويلات الأجانب.

مشيرا إلى أن الوزارة، قامت بتثمين الدور التضامني الذي قامت به الجمعيات في الأزمات الاخيرة، على غرار جائحة كورونا والحرائق.

وأضاف بلجود، إن برنامج رئيس الجمهورية، يحث على ضرورة تنمية المجتمع المدني، مشيرا إلى أن وزارته تعكف على إعادة النظر في نشاط الجمعيات ومرافقتها.

وبخصوص حوادث المرور، كشف وزير الداخلية، عن تسجيل 3431 حادث مرور خاص بالدراجات النارية، مما يمثل 21 بالمائة من إجمالي الحوادث خلال 8 أشهر.

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