وزير الداخلية عن التقلبات الجوية.. لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، إن هناك بعض الأضرار تم التحكم فيها. مضيفا أن مصالحه بصدد إحصاء الخسائر التي نجمت عن التقلبات الجوية التي تعرفها بعض الولايات.

كما أشار وزير الداخلية، إلى أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض ولايات الوطن. على غرار ولايتي تيبازة وتبسة.

في حين، أكد وزير الداخلية، أن هذه “أمطار خير، مفيدة للزراعة والسدود، وإن شاء الله ما يكون غير الخير”. وجاء تصريح وزير الداخلية، على هامش رده على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني.