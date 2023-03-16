وزير الداخلية عن رمضان: “ما تخافوش.. إن شاء الله تجوزوه بالصحة والهنا”

طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، الجزائريين والجزائريات، أن خلال رمضان ستكون وفرة في المنتوجات. كما صرح وزير الداخلية، إن “شهر رمضان قريب، ولا تخافون ستكون هناك وفرة”.

وفي رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، قال وزير الداخلية “رمضان إن شاء الله تجوزوه بالصحة والهنا”.

بهذا الإجراء.. أسعار البصل في الهاوية

وأقرت، وزارة التجارة وترقية الصادرات، في اجتماعها الأخير، جملة من الإجراءات والتعليمات بهدف التحكم في الأسعار. حسب ما افاد به المدير العام للرقابة الاقتصادية أحمد مقراني.

كما أوضح، مقراني، أن وزارة التجارة ألزمت أصحاب المخازن وغرف التبريد البالغ عددها 14 ألفا “بتفريغ مخزوناتهم من المنتوجات الغذائية والفلاحية”. و”ذلك تحت طائلة المتابعة القضائية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “سعر البصل، على سبيل المثال, سينخفض بعد ضخ كميات كبيرة في السوق ودخول المحصول الجديد”.

450 سوقا جواريا بداية من اليوم.. 9 آلاف عون رقابة لمحاربة الغش

وكشف أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة. أنه تم برمجة أكثر من 450 سوق جواري تحسبا لشهر رمضان المعظم.

وأشار مقراني، إلى أنه سيتم فتح 450 سوق جواري بنسبة تغطية تقدر بـ 85 بالمائة ابتداء من اليوم الخميس. على مستوى كل الدوائر بعدما ما كانت في البلديات سابقا.

كما أضاف في سياق ذي صلة، أنه تم تسخير 9 آلاف عون رقابة على مستوى كل الأسواق التجارية للمراقبة ومحاربة الغش. مؤكدا أنه سيتم المثول الفوري للأشخاص المضاربين. واتخاذ عقوبات ردعية ضد كل المخالفين و الذين يتلاعبون بقوت الجزائريين.