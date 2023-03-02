وزير الداخلية: فرق الإنقاذ بسوريا وتركيا ساهمت بشجاعة واقتدار في إنقاذ عديد الأرواح والضحايا

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس. إن أفراد الحماية المدنية الذين شاركوا في جهود الإنقاذ. بكل من سوريا وتركيا ساهموا بشجاعة واقتدار في إنقاذ العديد من الأرواح والضحايا.

وخلال إشرافه على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أشار أن أفراد الحماية المدنية شرفوا الراية الوطنية. مبرزين القيم السامية للإنسانية والتضامن.

وأشار وزير الداخلية أن الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الحماية المدنية. تجد سندا لها الإرادة السياسية الصادقة على أعلى مستويات الدولة، للمضي قدما في سبيل تعزيز هذا السلك. وتطوير قدراته وإمكانياته باستمرار. بما يؤهله ليواكب بصفة مثلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تشهداها بلادنا على جميع الأصعدة.

وضمن هذا المسعى، استفاد سلك الحماية المدنية من عديد البرامج التي سمحت بتكييف منظمومته القانونية. وتحديث هياكله التكوينية والوقائية، فضلا على تعزيز وسائل تدخلاته وعصرنتها وكذا التبادل المثمر للخبرات مع نظرائه الأجانب. مع إيلاء بالغ العناية للمورد البشري من خلال تأهيل كافة إطاراته، وضباطه وأعوانه وجل مستخدميه. وتحسين قدراتهم والتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لمنتسبيه.

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