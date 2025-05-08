وزير الداخلية: فرنسا ستعترف حتما بجرائمها في الجزائر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن أحداث 8 ماي 1945 تمثل ذاكرة وطن وتضحيات شهداء. حيث لا يمكن أن ننسى هذه الذكرى.

وأضاف وزير الداخلية على هامش الإحتفال بالذكرى الـ80 لمجازر 8 ماي 1945، أن هذه الأحداث التي راح ضحيتها 45 ألف شهيد جعلت الطبقة السياسية آنذاك تؤمن بأنه لا حل إلا بحمل السلاح في وجه المستعمر الغاشم. وكانت الإنطلاقة يوم 1 نوفمبر التي سهلت انفجار الثورة ولولا دونها لا مازلنا في مفاوضات. مشيرا إلى أن الجزائر اليوم حرة مستقلة.

وأوضح وزير الداخلية، أنه لا يمكن أن ننسى هذه الأحداث وتبقى وصمة عار في وجه المستعمر. الذي قال بأنه لا يوجد جريمة ضد الإنسانية. وعلى الأجيال الصاعدة معرفة تاريخهم وما عاناه الشعب الجزائري من الإستعمار الغاشم.

وأكد وزير الداخلية في سياق ذي صلة، أن هناك العديد من المؤرخين في فرنسا يعترفون بالجرائم اثناء الثورة وبعدها. مشيرا إلى أن فرنسا ستعترف حتما بأن هناك جرائم وقعت في الجزائر من قبل المستعمر الغاشم.

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