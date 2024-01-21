وزير الداخلية في بوسعادة لتنصيب الوالي المنتدب الجديد

وصل وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد إلى الولاية المنتدبة بوسعادة اليوم الأحد.

وسيشرف وزير الداخلية على بالولاية المنتدبة بوسعادة على تنصيب الوالي المنتدب المعيّن مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية. وكذا تفقد جاهزية الهياكل المحلية ذات الصلة.

كما قام وزير الداخلية بمعاينة مشاريع تنموية بالولاية رفقة والي ولاية المسيلة نجم الدين طيار. حيث تم معاينة أشغال انجاز مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ) ببلدية بوسعادة.