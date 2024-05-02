وزير الداخلية في روما لمناقشة محاربة الهجرة غير الشرعية 

حل وزير الداخلية والدجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بالعاصمة الإيطالية روما في أشغال الإجتماع التنسيقي الدولي لمناقشة الخطوط العريضة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

ويهدف الإجتماع إلى توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد.

كما يشارك في هذا الاجتماع كل من ايطاليا والجزائر وتونس وليبيا.

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