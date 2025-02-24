وزير الداخلية في زيارة إلى اسبانيا

يقوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، يومي 24 و 25 فيفري الجاري بزيارة رسمية إلى مملكة اسبانيا، بدعوة من نظيره وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا قوماز.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، سيرافق الوزير في هذه الزيارة كل من المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي. والمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف.

كما ستسمح الزيارة بتباحث ملفات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يضيف البيان.

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