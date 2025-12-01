وزير الداخلية في زيارة عمل إلى تيسمسيلت

حلّ في هذه الأثناء وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بولاية تيسمسيلت. في إطار زيارة عمل ميدانية للوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقرّه رئيس الجمهورية للولاية.

ويرافق الوزير في هذه الزيارة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، جلاوي عبد القادر. للتمكّن من متابعة المشاريع الكبرى المندرجة ضمن البرنامج التنموي.

