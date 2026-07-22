وزير الداخلية في عنابة للوقوف على عمليات مكافحة حرائق الغابات

حلّ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بولاية عنابة، مرفوقًا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، ووزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان.

كما كان برفقة وزير الداخلية وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف. وذلك للوقوف ميدانيًا على سير عمليات مكافحة حرائق الغابات التي تشهدها بلدية سرايدي. ومتابعة جهود مختلف الأجهزة المجندة لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين.