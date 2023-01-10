وزير الداخلية :”قادرون على استضافة تظاهرات أكبر من الشان”

أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد على قدرة الجزائر في احتضان أكبر المنافسات.

كما اكّد وزير الداخلية ابراهيم مراد على العمل على إنجاح التظاهرة تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهوية.

وقال مراد، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ “النهار”:” نحن قادرون على استضافة تظاهرات رياضية اكبر من الشان تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية”.

كما أضاف “لاحظنا بالعين المجرّدة جاهزية المنشأة، و الحمد لله نحن مع أعوان محترفين و عالميين. لذا أشكر المدير العام للحماية المدنية و الأعوان على العمل الكبير لإنجاح التظاهرة لأن الأمر يتعلق بسمعة الجزائر”.

كما ختم مراد “منذ أيام زرنا الشرطة، كذلك وأؤكد جاهزيتهم، نحن مطمئنون كل الاطمئنان بانجاح التظاهرة”.

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