وزير الداخلية: قرابة 900 مشروع دخل حيز الإنتاج خلال سنة

كشف إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. أن ما يقارب عن 900 مشروع إستثماري دخل مرحلة الإنتاج في ظرف سنة واحدة عبر الوطن.

وقال وزير الداخلية خلال زيارته إلى ولاية اولاد جلال، ومعاينته سير الإنتاج بمذبح تابع لأحد الخواص ببلدية الدوسن، أن سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما تعلق بمعالجة كل المشاكل التي أعاقت الإنتاج بالمشاريع الاستثمارية الصغيرة و المتوسطة والكبيرة لمدة سنوات. قد مكنت في ظرف وجيز من دخول هذا العدد من المشاريع حيز الإنتاج. كما أتاحت الفرصة لتوفير أكثر من 250 ألف منصب شغل.

كما أضاف وزير الداخلية، أنه من بين الخطوط العريضة للسياسة الجديدة في هذا المجال. هي ضمان الاطمئنان لدى المستثمرين و خلق الثروة و إضفاء الديناميكية المطلوبة في المحيط الاقتصادي.

وفي رده على انشغالات أحد المستثمرين بوحدة لإنتاج الحليب بذات البلدية حول إمكانية رفع قدرات إنتاج هذه المادة الغذائية. أبرز الوزير أن الحكومة قد اتخذت قرارا بزيادة التموين بالحليب لتلبية الطلب عليه وطنيا. بالإضافة كذلك إلى أنه سيتم محليا تزويد هذه الوحدة الوحيدة بهذه الولاية ببودرة الحليب.

ولدى تفقده مشروع بناء 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بمنطقة التوسع العمراني بأولاد جلال. شدّد وزير الداخلية على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز و زيادة ساعات العمل لإنهاء المشاريع المبرمجة في آجالها المحددة.

كما دشن الوزير وحدة لإنتاج الجبس تندرج في إطار إستثمار خاص بعاصمة الولاية بقدرة إنتاجية تصل إلى 126 ألف طن سنويا. تشغل 32 عاملا و تراعي الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالحماية البيئية.

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