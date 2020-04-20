وزير الداخلية: قوات الأمن كانت منذ البداية في الصفوف الأولى لمكافحة انتشار وباء كورونا

أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود باحترافية مصالح الأمن بتطبيق إجراءات الحجر الصحي عبر الوطن.

وقال بلجود لدى زيارته لمقر مصلحة الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر بباب الزوار مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، أونيسي خليفة، أن “قوات الأمن الوطني كانت منذ البداية في الصفوف الأولى لمكافحة انتشار وباء كورونا”.

وأضاف الوزير ” مصالح الأمن رافقت السلطات العمومية في الحملات التضامنية وإجلاء العائلات العالقة في الخارج وتساهم في فرض الحجر الصحي باحترافية ودون استعمال العنف”.

وأكد الوزير استعداد القطاع لتسخير كل الإمكانيات من أجل مرافقة سلك الشرطة الذي يقوم بعمل نبيل وشريف”، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مذكرا بمرافقة أسرة الأمن خلال السنة الماضية للحراك الشعبي وهي المرافقة التي أبهرت دول العالم.