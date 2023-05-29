قناة النهار وزير الداخلية : كل مواطن البيت تاعو تهدم رايحين نعوضولو خلال 48 ساعة بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ماي 2023 - 15:30 شارك غرِّد أرسل 40 0 وزير الداخلية : كل مواطن البيت تاعو تهدم رايحين نعوضولو خلال 48 ساعة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kzFqb اقرأ أيضا الزهوانية وهواري بن شنات.. رد لجميل فنهما وتكريم على المسيرة قناة النهار 19 ماي "أرزقي رمان: "النتيجة كانت ثقيلة وكنا حابين نفرحوا الأنصار.. وواحد ماكان يتمنى خسارة كما هذي قناة النهار 10 ماي طالع هابط: الشيخ النوي يعلق على خسارة المنتخب الوطني للناشئين بثلاثية قناة النهار 11 ماي "رئيس الجمهورية" : نرحب عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. قناة النهار 19 ماي فضائح و حقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن تكشفها المغربية دنيا فيلالي.. غدا على قناة النهار قناة النهار 11 ماي قالمة : قنوات صرف المياه لم تستوعب الأمطار الأخيرة..ماهي الأسباب والحلول؟ قناة النهار 28 ماي "نوميديا لزول في أوّل تصريح لها :" كل محنة تزيد في الراس فهامة وجمهوري دايما معايا قناة النهار 11 ماي مشاهد صادمة.. ميناء فوكة البحرية يغرق بعد السيول الجارفة قناة النهار 25 ماي الإطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالقالة ولاية الطارف قناة النهار 22 ماي عين الدفلى : واد بوغيال..كارثة ايكولوجية تهدد سكان حي علي بن هانية بالعطاف قناة النهار 20 ماي