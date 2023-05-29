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قناة النهار

وزير الداخلية : كل مواطن البيت تاعو تهدم رايحين نعوضولو خلال 48 ساعة

بقلم النهار أونلاين
وزير الداخلية : كل مواطن البيت تاعو تهدم رايحين نعوضولو خلال 48 ساعة
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وزير الداخلية : كل مواطن البيت تاعو تهدم رايحين نعوضولو خلال 48 ساعة.

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