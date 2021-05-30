وزير الداخلية كمال بلجود يتحادث مع نظيره الليبي

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الأحد، نظيره الليبي، خالد تيجاني مازن.

ووتحادث الطرفان على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى الجزائر. كما إتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على تعزيز التعاون في مجال اختصاص الوزارتين.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية شرع مساء السبت، في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد وزاري هام، حيث كان في استقباله بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد.