وزير الداخلية كمال بلجود يعزي في وفاة الأمين العام لولاية غليزان

تقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، بتعازيه الخالصة إثر وفاة الأمين العام لولاية غليزان، أبو بكر بوريش.

وجاء في نص تعزية الوزير على الصفحة الرسمية للوزارة في “الفايسبوك”:”بقلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره وما يغمرها من بالغ التأثير وعميق الحزن، تلقيت نبأ وفاة المرحوم أبو بكر بوريش، طيّب الله ثراه”.

وأضاف كمال بلجود في نص تعزيته لعائلة الفقيد:”إنه لا يسعني في عز بلائكم هذا إلا أن أعرب لكم باسمي وباسم كافة إطارات وموظفي الوزارة عن تعازي الخالصة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان”.