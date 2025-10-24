وزير الداخلية: لا تساهل في ضمان أمن المواطن وممتلكاته

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، التذكير بالأولوية التي توليها الدولة لضمان أمن الأشخاص والممتلكات.

وقال الوزير، على هامش مراسم تخرج الدفعة 53 للمدرسة الوطنية للادارة، وفي تصريح له لوسائل الاعلام الوطنية: “لا تساهل في ضمان أمن المواطن وممتلكاته”.

مضيفا أنه سيتم مواجهة كل التجاوزات بالحزم المطلوب ودون أي تساهل. مؤكدا اتخاذ جملة من التدابير العملياتية قصد تكثيف التواجد الأمني.

كما حيا الوزير الحس المدني للمواطنين، واندماجهم مع المصالح الأمنية في مجابهة الجريمة من خلال انتشار ثقافة التبيلغ.