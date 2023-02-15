وزير الداخلية للحماية الجزائرية: الرئيس يحيّيكم.. العالم كلّه يشيد باحترافيتكم

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن فريق الإنقاذ والإغاثة للحماية المدنية الجزائرية قام بعمل حبار خلال مشاركته في عملية الإنقاذ جراء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا الإثنين الفارط.

وقال وزير الداخلية خلال استقباله لفريق الإغاثة الدولي: “كنتم من الأوائل الذين وصلو إلى المناطق المنكوبة التي تضررت كثيرا من الزلزال العنيف.. كنتم كما عهدناكم في الجبهة.. قمتم بعملكم كما ينبغي. لأنكم جزائريين ورفعتم الراية الجزائرية”.

وأضاف وزير الداخلية أن “العالم كله يشيد بكم وبعملكم لأن ماقمتم به شيء عظيم نعترف بما قمتم به من خلال إبراز قدرات الجزائر وإبراز صورتها”. من خلال إنقاذ ماتم انقاذه وانتشال العديد من الموتى”.

كما أبلغ وزير الداخلية تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرق الإغاثة الدولية لما قاموا به من عمل جبار يعترف به العالم كله ويشيد به. بالإضافة كذلك إلى تحيات الوزير الاول والطاقم الحكومي. مؤكدا أنهم كلهم يعترفون بما قمتم به واثبتم جزائريتكم ووطنيتكم. خاصة في الأمور الإنسانية وتجاوبتم بالرغم من صعوبة الطقس”.

للإشارة، فقد وصلت في ساعات مبكرة من صبيحة اليوم الأربعاء الطائرة العسكرية التي تحمل على متنها فرقة الإغاثة الدولية للحماية المدنية عائدة من تركيا بعد إنتهاء المهمة.

وكانت الطائرة العسكرية تحمل 89 عونا للحماية المدنية بمختلف الرتب. والعتاد الخاص بالبحث والإنقاذ

كلاب مدربة تابعة للفرقة السينوتقنية.

وكان في استقبال فرق الإنقاذ للحماية المدنية الجزائرية العائدة من تركيا وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد. وكذا المدير العام للحماية المدنية بوعلام بوغلاف.

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