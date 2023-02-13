وزير الداخلية للحماية المدنية القادمة من سوريا.. “قمتم بعمل جبار في أصعب الظروف”

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين، إن فرق الحماية المدنية، قاموا بعمل جبار، في سوريا بأصعب الظروف. كما أشار وزير الداخلية إلى أن “كل تدخلات الحماية المدنية والهلا لأحمر كانت ذات جودة وفعالية”.

وتابع الوزير، في ندوة صحفية على هامش استقباله لأبطال الجزائر “كنتم الأولين الوحيدين في سوريا وقمتم بعمل جد جبار”. و”هذا معروف عند كل الجزائريين وأساسا عند أعوان الحماية المدنية”. “الكل يعترف بكم محليا أنتم فخر للجزائر ورفعتم راية الجزائر”. التي جعلتموها “يحسب لها ألف حساب على مستوى آخر”.

كما أشار ابراهيم مراد، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتابع كل صغيرة وكبيرة، حول الظروف التي يعمل بها الحماية المدنية في كل من سوريا وتركيا.

وقدم، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، شكره لفرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية وأفراد الهلال الأحمر الجزائري. الذين كانوا متواجدين في سوريا، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وتركيا مخلفا الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

كما قال الوزير الأول على هامش استقبال الحماية الهلال الأحمر، أن القليل من الناس الذين يذهبون إلى سوريا. تابعا “الله بارك نشكركم هذا هو الجزائري دائما يقوم بالمبادرات والتضحيات ونصرة القضايا الكبرى الانسانية”.

وللإشارة، احتلت الجزائر المرتبة الأولى حسب إحصائيات منصة تنسيق وإدارة العمليات الميدانية التابعة للمجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ من حيث عدد الأشخاص الذين تم العثور عليهم، وكذا الأشخاص المنقذين على قيد الحياة في جميع العمليات الجارية الى حد الآن بدولتي سوريا وتركيا.

وإلتقى محافظ حلب بممثلي الحماية المدنية المقدم بوشريفي ناصر و قائد الفوج المتدخل النقيب تيغرين هشام على مستوى محافظة حلب.