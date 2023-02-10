وزير الداخلية: مشروع لاستحداث هيئة مكلفة بالخدمات المدرسية

إستمعت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى وزير الداخلية إبراهيم مراد. الذي قدم عرضا حول تسيير المؤسسات الابتدائية، الإطعام المدرسي. النقل المدرسي والعمال المهنيين للمدارس والسكنات الوظيفية.

أشار وزير الداخلية، إلى أن مخطط عمل الحكومة، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، قد تضمن عدة تدابير لتطوير المرفق العمومي للتربية والتعليم على المستوى الوطني. من خلال تدعيم تسيير المدارس الإبتدائية ومرفقاتها لاسيما المطاعم المدرسية وكذا خدمة النقل المدرسي. مضيفا بأن وزارة الداخلية إتخذت عدة إجراءات من أجل توفير ظروف لائقة للمتمدرسين وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وكشف وزير الداخلية إلى أن الدولة تخصص سنويا اعتمادات مالية تقدر بـــ 15,25 مليار دج لتغطية أجور حراس وأعوان النظافة وصيانة المدارس الابتدائية. بالإضافة إلى مساهمات الجماعات المحلية حيث قدرت سنتي 2021 و2022 بـ 28,58 مليار دج.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن البلديات تتكفل بالتغذية المدرسية لتلاميذ مرحلة الابتدائي. حيث تم تحقيق نتائج إيجابية بالفتح التدريجي لما يقارب 98 بالمائة من المطاعم المدرسية. كما أن مساهمة الدولة الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية إرتفعت من 27 مليار دج سنة 2022 إلى 40 مليار دج في إطار قانون المالية لسنة 2023. مشيرا إلى تسخير كل إمكانياتها المادية والبشرية لضمان خدمات مدرسية ذات نوعية. ولاسيما توفير النقل المدرسي على مستوى المناطق النائية والمعزولة والتجمعات السكنية الجديدة.

وبخصوص التدفئة، أكد وزير الداخلية بأنه قد تم إسداء تعليمات لتوفير التدفئة المدرسية بصفة منتظمة ودائمة وآمنة في جميع المدارس الابتدائية، لاسيما بالمدارس الواقعة في المناطق الجبلية والريفية.

من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية عن مشروع لاستحداث هيئة مكلفة بالخدمات المدرسية. مضيفا بأن مصالحه تعمل على متابعة ملف السكنات الوظيفية الخاصة بموظفي قطاع التربية الوطنية. حيث تم إحصاء أكثر من 55000 سكن وظيفي موزعة عبر التراب الوطني.

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