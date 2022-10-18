وزير الداخلية: مناطق الظل أولوية لدى الحكومة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، عن استفادة 9237 منطقة ظل من النقل المدرسي.

ولدى تقديمه لعرض حول النقل المدرسي بمناطق الظل وكذا رقمنة القطاع. أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني. قال الوزير إن ملف مناطق الظل يمثل أولوية لدى الحكومة.

وأكد مراد أن القطاع اتخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز خطوط النقل بمناطق الظل. لاسيما عبر تدعيم البليدات المعنية بالحافلات سواء عبر الاقتناء أو الإيجار. حيث استفاد 635.726 تلميذا عبر 9237 منطقة ظل من النقل المدرسي.

كما أضاف أن العدد الإجمالي لحافلات النقل المدرسي المسخرة بمناطق الظل بلغ 10.050 حافلة. منها 6056 حافلة ملك للبلديات من بينها 1040 حافلة تم اقتناؤها في إطار البرنامج الموجه خصيصا لمناطق الظل. و3994 حافلة مؤجرة. مشيرا إلى كل هذه الوسائل تعمل ضمن 8.809 خط مفتوح لفائدة تلاميذ مناطق الظل. أي ما يمثل 73 بالمائة من مجموع الخطوط المفتوحة على المستوى الوطني”.

وذكر الوزير أن القطاع يولي أهمية كبيرة لضمان خدمة النقل المدرسي. حيث يحرص على تدعيم حظيرة البلديات ضمن البرنامج الوطني. الذي انطلق في 2018 والذي تضمن اقتناء 3.500 حافلة لفائدة البلديات. وتم تمويله من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي قدره 23 مليار دج.

كما أضاف أن هذا العدد من الحافلات سمح بتغطية ما يزيد عن 12085 خط، في حين يبقى هناك عجز مسجل بالنسبة لـ2859 خط. وبهدف تخطي هذه الصعوبات سنة 2022 منح مخصص مالي من الموارد الخاصة لهذا الصندوق. بقيمة 6 مليار دج خصص للتكفل بنفقات الصيانة وكراء الحافلات لتغطية العجز.

كما لفت مراد إلى التعداد المتزايد للتلاميذ سنويا بمن فيهم تلاميذ المتوسط والثانوي المستفيدين من النقل المدرسي في المناطق النائية. العدد المتزايد للتجمعات السكانية، الصعوبات المتعلقة بالموارد المالية الضرورية للصيانة الدورية للحافلات. وتجميد التوظيف الذي أدى إلى عدم كفاية سائقي هذا الصنف والذي يتطلب سياقة خاصة.