وزير الداخلية: منح تسخيرات لنقل المختلين عقليا إلى المصحات العقلية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أنه تم إستحداث لجان ولائية للصحة العقلية يترأسها قاضي برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي. تضم إلى جانب ممثل عن الوالي، طبيبين مختصين في طب الأمراض العقلية وممثلا عن جمعية المرضى. حيث تختص بدراسة الطلبات المتعلقة باستشفاء المرضى المصابين باضطرابات عقلية.

وأضاف وزير الداخلية خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن اللجنة الوطنية للصحة العقلية الموضوعة على مستوى وزارة الصحة. تعكف بمشاركة مختلف مصالح القطاع الوزاري “المديرية العامة للجماعات المحلية، المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية”. قطاع العدل، على التفكير في وضع الآليات العملية لضبط كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجان الولائية. لا سيما في شقها المتعلق بنقل المرضى المصابين باضطرابات عقلية قصد ضمان التكفل الجيد بهم و علاجهم.

كما أضاف وزير الداخلية أن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وفي إطار الحفاظ على النظام العام والصحة والسكينة العمومية. سيقومون بإعداد تسخيرات من أجل التكفل بنقل هذه الفئة من المرضى إلى المؤسسات المتخصصة.