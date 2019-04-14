وزير الداخلية من بشار :” يجب تجند الجميع من أجل الحفاظ على استقرار البلاد “

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية صلاح الدين دحمون، إلى ضرورة تجند جميع المواطنين من أجل الحفاظ على استقرار البلاد، وصون الوحدة الوطنية.

وقال دحمون، على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية بشار ، اليوم الأحد، إنّ البلاد تُواجه تحديات وتهديدات تتطلب تجند الجميع للمحافظة على استقرارها .

وأضاف الوزير، :” أنّ البلاد مقبلة على مناسبات عديدة كحلول شهر رمضان ، وتحضيرات الحج، اضافة الى امتحانات الاطوار الثلاث والتي تتطلب الوعي و تسبيق مصلحة ابنائنا على كل شئ”.

كما تطرق دحمون ، إلى الانتخابات الرئاسية المقررة 4 جويلية ، والتي تتطلب هي الأخرى- حسبه- وعي كبير وتجند أكبر من طرف المواطنين لانجاح هذا الموعد الهام ، والذي سيسمح باختيار رئيس قوي يحقق طموحات الشعب .

وفي الختام وجّه وزير الداخلية، التحية للجيش الشعبي الوطني، على كل ماقام به لضمان استقرار البلاد وأبنائه، ورد على كل يريد المساس بوحدة و استقرار البلاد .

كما أكد على سهر كل المصالح الامنية على المحافظة على امن المواطنين و كذا سلامة الاجانب و الشركاء الاقتصاديين .