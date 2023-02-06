وزير الداخلية: نحو إرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا للإغاثة غدا

كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، اليوم الإثنين، عن إرسال فريق ثان من الحماية المدنية إلى سوريا غدا. للمشاركة في عملية إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال.

وقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى تركيا.

ويتكون الفريق من 89 عون حماية مدنية وأطباء وفريق سينوتقني يصل مساء اليوم إلى تركيا.

وقد أشرف وزير الداخلية، بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية، على إلاسال الفريق إلى تركيا.