وزير الداخلية: ندعو المواطنين إلى الانتخاب بقوة وتم توفير الامكانيات لإنجاح الموعد

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، والنقل، السعيد سعيود، كافة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي. باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس روح المواطنة ويساهم في تعزيز المسار الديمقراطي للبلاد.

وأكد وزير الداخلية، أن اختيار ممثلي الشعب مسؤولية كبيرة، والمشاركة الواسعة في الاقتراع تعكس وعي المواطنين. وحرصهم على الإسهام في بناء مؤسسات قوية وقادرة على خدمة الوطن والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأشار سعيود، إلى أن التجربة البرلمانية السابقة أثبتت أهمية المؤسسة التشريعية من خلال الحركية التي عرفتها. سواء عبر دراسة والمصادقة على العديد من القوانين، أو من خلال التكفل بانشغالات المواطنين وطرحها للنقاش داخل البرلمان.

واوضح الوزير “حرصنا على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي. فقد عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل”. “بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستية”. “بما يضمن السير الحسن للعملية الانتخابية في ظروف تنظيمية جيدة”. “تمكن المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي بكل يسر وشفافية”.

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