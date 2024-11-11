وزير الداخلية: نعمل على تدعيم الولايات الجديدة بإطارات متمرسة ذات خبرة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل على تدعيم الولايات الجديدة باطارات متمرسة ذات خبرة.

وخلال إشرافه على مراسم تنصيب أمحمد مومن واليا لولاية جانت، قال الوزير أنه “من الضروري اليوم ايلاء عناية خاصة للدفع الاقتصادي بالمنطقة خاصة بتطوير قطاعي الفلاحة والسياحة”. مضيفا أنه “يتعين ايلاء كل المرافقة للمبادرين بالمشاريع الاقتصادية المبتكرة”.

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