وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بشرعان في زيارة عمل إلى إيطاليا

يشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، في زيارة رسمية إلى إيطاليا. مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي. وذلك بدعوة من وزير الداخلية الإيطالية، ماتيو بيانتيدوزي.

وتندرج الزيارة في سياق الحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، تنفيذا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريل.