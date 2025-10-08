وزير الداخلية والنقل يلتقي ولاة تبسة الوادي وخنشلة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، على اجتماع تنسيقي جمعه بولاة الجمهورية لولايات تبسة، الوادي وخنشلة. وهذا في إطار متابعة التكفل بالشؤون المحلية حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

كما تناول الاجتماع حسب ذات البيان “بالدراسة عددا من الانشغالات المرتبطة بالحكامة المحلية. و وتيرة التنمية المحلية، و دراسة سبل معالجتها”.

وأكّد الوزير في توجيهاته على أهمية المتابعة الحريصة للاشكاليات المرصودة، وضرورة العمل المشترك. على المستوى المركزي والمحلي للتكفل بها. بما يعود بالنفع على المواطن”.

وفي ذات السياق أعلن الوزير “عن مقاربة جديدة تحفز التنسيق مابين الولايات. لاسيما تلك المتاخمة لبعضها قصد تسريع وتيرة المشاريع التنموية المحلية و فق نهج تكاملي”.

ونوّه سعيود في هذا المسعى وفق ذات المصدر “بالدور المنوط بالمجالس المحلية المنتخبة. لتحسين التواصل الجواري و التفاعل السريع مع المتطلبات التنموية”.

كما وجّه الوزير ”إلى ضرورة تعزيز الإصغاء للمواطن والإشراك الفعلي للمجتمع المدني، بما يمكن من الوصول إلى تكفل ناجع بالانشغالات التنموية”.