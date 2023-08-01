وزيرا الداخلية و التضامن يعزيان عائلة شهيد الواجب الوطني ببومرداس

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، إلى ولاية بومرداس لتقديم التعازي لعائلة شهيد الواجب الوطني جراء الحرائق الاخيرة.

وأوضحت الداخلية في بيانها أن هذه الزيارة جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أين قدم الوزيران تعازي الرئيس تبون لعائلة أوداش محمد القاطنة بونوغة ببلدية يسر ولاية بومرداس، كما قدا الإعانة التضامنية التي أقرها.

وببالغ التأثر بمصاب العائلة أشاد الوزير بالموقف البطولي لشهيد الواجب الوطني، المكرس لشيم التضحية لرجال الجزائر المخلصين.

حيث أصر المرحوم على التنقل بالرغم من الخطر إلى بلدية تمزريت لضمان تموين المواطنين بالمياه، في إطار استمرارية الخدمة العمومية. و هو ما أسفر عن إصابته البليغة ووفاته متأثرا بجروحه على مستوى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة في العاصمة.