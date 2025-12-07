وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق معمّق حول حادث بني عباس

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، رفقة وزير الصحة إلى مكان وقوع الحادث ببني عباس. والذي راح ضحيته 14 قتيلا و35 جريحا.

وبعد وصولهما إلى ولاية بشار واطمئنانهما على وضعية ضحايا وجرحى الحادث، تنقّل وزيرا الداخلية والصحة برا لمسافة تفوق 400 كلم نحو تبلبابة.

وفي مستهل زيارتهما، عاين الوزيران مكان وقوع الحادث للوقوف على الملابسات الأولية. حيث أكد وزير الداخلية على ضرورة فتح تحقيق معمّق لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

كما توجّه الوزيران إلى المؤسسة الاستشفائية بتبلبابة حيث اطمأنا على حالة الجرحى. داعيان إلى التكفل الطبي الأمثل بهم وتسخير كل الإمكانات لضمان رعايتهم.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور