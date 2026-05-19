وزير الداخلية يؤكد حرص الجزائر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع النيجر

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية بجمهورية النيجر، محمد تومبا. مرفوقًا بوفد رفيع المستوى. وبحضور المدير العام للأمن الوطني علي بداوي قائد اركان قيادة الدرك الوطني اللواء بوعكاز رفيق المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوغلاف واليا ولاتي تمنراست وعين قزام.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى توطيد العلاقات القائمة بين الجزائر وجمهورية النيجر الشقيقة. وتعزيز التشاور والتنسيق الثنائي، لاسيما في مجال التعاون الأمني ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد رحّب وزير الداخلية، خلال هذا اللقاء، بنظيره النيجري والوفد المرافق له. مؤكّدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين. وحرص الجزائر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وشكّل لقاء وزير الداخلية بالوزير النيجيري مناسبة لتأكيد الطابع الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية- النيجرية، حيث جرت محادثات موسعة بين الجانبين. تم خلالها التطرق إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وترقية المناطق الحدودية، إضافة إلى تطوير التنسيق في مجالات الحماية المدنية والتكوين وتبادل الخبرات. بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور