وزير الداخلية يؤكد على أهمية تأهيل الهياكل الأمنية بالولايات المنتدبة

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأحد، من بوسعادة، على أهمية تأهيل الهياكل الأمنية على مستوى الولايات المنتدبة.

وأكد الوزير، خلال تفقد نهاية الأشغال المتعلقة بإنجاز مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، بالولاية المنتدبة بوسعادة. على أهمية تأهيل الهياكل الأمنية على مستوى الولايات المنتدبة لتظطلع بمهامها على أكمل وجه، ذلك أن ضمان أمن المواطن وممتلكاته مهمة ذات أولوية قصوى.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية حل صبيحة اليوم بالولاية المنتدبة بوسعادة للإشراف على تنصيب الوالي المنتدب. المعيّن مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية.

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