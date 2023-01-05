وزير الداخلية يؤكد على إنشاء بنوك مالية في دول الساحل وتشجيع المقايضة التجارية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن الأمن السائد في هذه المناطق الحدودية يعود الفضل فيه إلى الجيش الوطني الشعبي.

وقال وزير الداخلية خلال زيارته اليوم الخميس إلى ولاية إن قزام، أنه بات من الضروري إنشاء مناطق تبادلات حرة بهذه المنطقة الحدودية. كما استمع إلى مشروع حماية إن قزام من الفيضانات بالقرب من محور الدوران المؤدي إلى بلدية تين زواتين بالمدخل الجنوبي للمدينة. كما وقف عند مشروع دراسة و انجاز مشروع جلب المياه من منطقة تينزاوتين بولاية برج باجي مختار. مرورا بقرية توندارت على مسافة 264 ملم.

وأكد وزير الداخلية على الدراسة الدقيقة للمشاريع المتعلقة بمشروع حماية ان قزام من الفيضانات. وخلال معاينته للمركز الحدودي المختلط القديم وعملية إعادة تاهيله. أضاف وزير الداخلية سعي الحكومة لتحقيق السياسة العملية لرئيس الجمهورية في هذه الولايات حديثة النشأة.

كما أكد الوزير، على أهمية الولاية في التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية. وإعادة الإعتبار للمعبر الحدودي بين إن قزام والنيجر. ودعا إلى ضرورة دخول عمق القارة الافريقية و انشاء بنوك مالية في دول الساحل و تشجيع المقايضة التجارية. وفتح الطرقات لتسهيلها مع تبسيط الإجراءات القانونية. لتحقيق هذا الهدف.

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