وزير الداخلية يؤكد على استغلال مقومات الولايات الجنوبية لخلق ديناميكية إقتصادية

أشرف وزير الداخلية إبراهيم مراد، على اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بـ 18 واليا عن الولايات الجنوبية. وخصص للإطلاع على مختلف الإجراءات المرتبطة بإنشاء الولايات العشر الجديدة.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمدى تقدم تنصيب الولايات الجديدة وتدعيمها بالموارد البشرية والمادية الضرورية لسيرها على أكمل وجه. أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية على اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. جمعه بثمانية عشر واليا عن الولايات الجنوبية.

كما خصص هذا الإجتماع للإطلاع على جميع الإجراءات الإدارية والمالية والمادية المرتبطة بإنشاء الولايات العشر الجديدة. والحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المخصص لهذا الموضوع المنعقد بتاريخ 1 ديسمبر 2022 تحت رئاسة الوزير الأول.

وقد سمحت تدخلات الولاة المشاركين بـتسليط الضوء على ما تم استكماله بخصوص عمليات نقل الأصول والخصوم. بالإضافة كذلك إلى تحويل المشاريع المسجلة ضمن مختلف البرامج التنموية. وكذا دعم الولايات بالتأطير البشري والوسائل المادية الضرورية. مشيرا إلى أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة سبل التكفل ببعض الإنشغالات العالقة المطروحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية.

من جهته أكد وزير الداخلية، على المرافقة التامة والمتواصلة لهذه الولايات، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي كل الأولوية لجعلها وظيفية بصفة تامة. مشددا على أهمية رفع وتيرة العمل من أجل تكملة دخول كل المرافق العمومية حيز الخدمة. لاسيما تلك المتصلة مباشرة بيوميات المواطن فضلا عن تسريع استكمال المشاريع التنموية ذات الأثر الايجابي الملموس على ساكنة هذه المناطق”.

كما ألح مراد أيضا على ضرورة عدم إقتصار هذه المشاريع على البلديات مقر الولاية وتوسيعها على مجمل إقليم الولاية. مؤكدا في ذات السياق على ضرورة الإستغلال الأمثل لمقومات هذه الولايات لخلق ديناميكية إقتصادية مدرة للثروة ومناصب الشغل.

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