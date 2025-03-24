وزير الداخلية يؤكد على توفير كافة الظروف للمواطن في كل بلديات الوطن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن السلطات العمومية حريصة على توفير كافة الظروف الملائمة لمعيشة المواطن في كل بلديات الوطن. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وقال وزير الداخلية خلال زيارة عمل وتفقد بولاية الجزائر العاصمة، خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لبلدية سيدي موسى. أن كافة المشاريع التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية وتجسدت ميدانيا. هدفها الأساسي خدمة المواطن وتلبية احتياجاته.

وخلال هذه الزيارة أشرف السيد مراد على تدشين وحدة ثانوية للحماية المدنية باسم المجاهد المتوفي “عبد اللاوي”. وتتوفر على كل المرافق والامكانيات الضرورية للتدخل والاسعاف.

كما تلقى عرضا حول سير أشغال انجاز 7 وحدات أخرى بكل من بلديات بابا أحسن، بلوزداد، و بن عكنون، سيدي عبد الله وكذا اولاد فايت وبئر توتة. منوها بنسبة تقدم أشغال انجاز هذه المراكز وهو ما يسمح باستلامها في غضون شهور قليلة. حتى تساهم في أداء “المهام النبيلة المخولة لمصالح الحماية المدنية.

وببلدية العاشور، تفقد وزير الداخلية مشروع الطريق الرابط بين الطريق الاجتنابي الجنوبي والطريق الاجتنابي الثاني من المركب الرياضي محمد بوضياف نحو بلدية خرايسية”. حيث شدّد في هذه الورشة على ضرورة تسليم المشروع في آجاله المحددة لما له من أهمية في توفير إنسيابية حركة المرور وفك الإختناق عن العاصمة”.

وببلدية براقي أشرف مراد على وضع حجر أساس لمشروع حظيرة السيارات بطوابق. و ببلدية الكاليتوس دشن عيادة متعددة الخدمات تحمل اسم المجاهد المتوفي “محفوظ بن زينة”. كما زار مشروع إنجاز الملعب البلدي زروقي مولود.

يذكر أن مراد يواصل زيارة العمل والتفقد لولاية الجزائر بتدشين ومعاينة ووضع حجر أساس لعدد من المشاريع. في قطاعات مختلفة على مستوى المقاطعات الادارية للدار البيضاء وباب الوادي.