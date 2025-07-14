وزير الداخلية يؤكد على رفع مستوى اليقظة للوقاية من حرائق الغابات

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تلمسان، برفع مستوى اليقظة وتفعيل التدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر حرائق الغطاء النباتي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، في مستهل برنامج زيارة عمل و تفقد للوتيرة التنموية بالولاية، تابع الوزير على مستوى غابة لالة ستي، عرضا حول البرنامج العملياتي لمجابهة حرائق الغابات، والذي قدمته المصالح التابعة للحماية المدنية والمديرية العامة الغابات.

وذكّر مراد بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير بضرورة رفع مستوى اليقظة إلى أقصاه. واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية تحسبا لأي طارئ. مشدداً على أهمية الرصد المبكّر لنشوب الحرائق وعلى دور التطبيقات المعتمدة على التكنولوجيات الحديثة. و التي تم تطويرها في تحسين الاستجابة.

كما وجّه الوزير إلى تكثيف العمل الاستطلاعي والتواجد الميداني على مستوى الغابات بإشراك لجان اليقظة الجوارية من قاطني الفضاء الغابي. مع تعميم العمل التحسيسي والإرشادات الوقائية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين.

وخلال الزيارة تابع وزير الداخلية عرضا حول برنامج إنشاء ثماني (08) غابات استجمام عبر الولاية. حيث أشار إلى أهمية تثمين ومرافقة مبادرات الاستغلال الاقتصادي المستدام للفضاء الغابي عبر ولايات الوطن. كونها توفر فضاءات مهيأة لراحة المواطن، بالإضافة إلى كونها تندرج ضمن مقاربة الوقاية من مخاطر الحرائق.

و كنموذج لذلك، تم تدشين ومعاينة غابة الاستجمام “الجنة الخضراء”، وفق البيان نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور