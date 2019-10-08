وزير الداخلية يؤكد على ضرورة تزويد المساجد بالطاقة الشمسية

شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، على ضرورة تزويد المساجد بالطاقة الشمسية.

وقال دحمون، خلال زيارة إلى ولاية سطيف، إن الأمر يدخل في إطار المساعي الرامية لتقليص استهلاك الكهرباء بمختلف المرافق العمومية.

وفي سياق متصل، صرح الوزير، أن الجزائر تعتبر مصدرا للاعتدال والوسطية الدينية، مشيرا إلى أهمية المساجد في نشر المبادئ الأخلاقية والسلوك المجتمعي السليم.

وأكد دحمون على الدور الذي يجب أن يلعبه الأئمة في مكافحة الآفات الإجتماعية الدخيلة على المجتمع.

وقام الوزير، صبيحة اليوم الثلاثاء، بزيارة مشروع إنجاز مسجد الإمام مالك الواقع ببلدية العلمة، في سطيف.